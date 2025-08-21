シュツットガルトでプレイした2023-24シーズン、ドルトムントに移籍した2024-25シーズンと、2シーズン続けてブンデスリーガ得点ランク2位となっているのがFWセール・ギラシだ。この2シーズンはバイエルンに加わったFWハリー・ケインが得点王を連続で獲得しており、ギラシにとっては強烈すぎるライバルだ。ギラシも2023-24シーズンに28ゴール、昨季は21ゴールと結果を出しているのだが、ケインには届いていない。今季もこの2人が得