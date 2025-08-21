シュツットガルトでプレイした2023-24シーズン、ドルトムントに移籍した2024-25シーズンと、2シーズン続けてブンデスリーガ得点ランク2位となっているのがFWセール・ギラシだ。



この2シーズンはバイエルンに加わったFWハリー・ケインが得点王を連続で獲得しており、ギラシにとっては強烈すぎるライバルだ。ギラシも2023-24シーズンに28ゴール、昨季は21ゴールと結果を出しているのだが、ケインには届いていない。





今季もこの2人が得点王レースをリードする可能性が高く、ブンデスリーガ公式によればギラシも得点王のタイトルに興味があると語っている。「昨季も得点数は悪くなかった。もっと得点できたかもしれないけど、悪い数字じゃない。このまま続け、ゴール前でもっと決定力を発揮できるようにならないとね。常に勝ちたいと思っているし、ゴールも決めたい。得点王も目標ではある。2シーズン連続で2位だったからね。執着しているわけではないけど、目標ではある。僕にとっての目標はチームに出来る限り貢献し、チームタイトルを獲ることだ。タイトルさえ獲れれば、得点王になれなくても気にしないよ。最も重要なのはチームとして良いパフォーマンスを発揮し、タイトルを獲得することだからね」ドルトムントがブンデスリーガのタイトルを狙うには、ギラシの得点量産が欠かせない。30ゴール近い数字を期待したいところで、その先に得点王のタイトルも見えてくるはずだ。