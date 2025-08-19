ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 岐阜でホームレス男性に救急車を出さず死亡、職員が軽視か「寝とるだ… 119番 過失致死 業務上過失致死 岐阜県 時事ニュース 東海テレビ 岐阜でホームレス男性に救急車を出さず死亡、職員が軽視か「寝とるだけ」 2025年8月19日 19時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 岐阜県土岐市で路上に倒れていたホームレスの男性が翌日に死亡した件 市の消防本部は通報があったにもかかわらず、救急車を出動させなかった 第三者委によると、職員が「寝とるだけやないか」などと発言もしていたそう 記事を読む おすすめ記事 【映像】人も襲う“凶暴な魚”がSNSで話題…ゴマモンガラに注意 太い歯が特徴 沖縄・国頭村で目撃 2025年8月18日 19時17分 3度の不倫でも干されない「華の85年組」清純派女優がテレビに出続ける理由──“怪演女優”としての復権と、平成スキャンダルの遺産 2025年8月15日 15時47分 「ライン越え」かと物議...坂口健太郎を甘噛み？BLACKPINKリサのMVオフショットが波紋 2025年8月18日 20時12分 〈不倫相手の正体は？〉妻は元歌手、“水泳界のレジェンド”北島康介（42）が溺れる“ちょ〜気持ちいい”不倫《直撃すると“あの名言”も…》 2025年8月19日 16時0分 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分