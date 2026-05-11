11日、熊本市中央区にある変電所で男性作業員が転落し、一時、意識不明となりました。 【写真を見る】「約4mの高さから転落した」 熊本市役所横の変電所で事故感電の痕跡なし50代男性が一時、意識不明に 午後の熊本市中心部に緊急車両が集まり、消防士や警察官があわただしく動きまわっていました。 119番通報「約4mの高さから転落した」 現場は、熊本市役所のすぐ横にある九州電力送配電の花畑変電所で、5月11日午後2時50