2日午前9時25分ごろ、茨城県東海村の豊岡海岸で、潮干狩りに来ていたグループの1人から「2人が流され行方不明になっている」と119番があった。2人は男性で、茨城海上保安部が捜索している。海保によると、グループは4人。午前10時40分時点で、現場付近は晴れ、風速7メートルだったという。