10代の娘の手足を縛った上、押し入れに監禁してけがをさせたとして、40代の両親と息子の家族3人が逮捕されました。【映像】娘を監禁 両親と息子逮捕40代の両親とその息子は、1月、東京都内の自宅で10代の娘を数日間にわたり押し入れの中に閉じ込めるなどして低体温症などにさせた疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、両親は、金具を使って娘の手足を縛るなどして押し入れに監禁していました。母親が「娘の体が