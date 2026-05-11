愛媛県警本部11日午後2時10分ごろ、愛媛県今治市小浦町2丁目の造船工場で「船内で2人が約10メートル転落している」と119番があった。県警によると、液化石油ガス（LPG）タンカーのタンク内に男性2人が倒れているのを別の作業員が発見し、現場で死亡が確認された。亡くなったのはいずれも市内の会社員の八木富裕さん（59）と新居田悠人さん（19）。2人はタンカーのメンテナンスのため、タンク内の窒素ガスを除去する作業をして