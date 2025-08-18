ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「もっと美味しく」の一環として、「ファミマの中華まん」を刷新し、8月19日から全国のファミリーマート約1万6300店で発売する。ファミリーマートの中華まんは毎年新たな美味しさに挑戦し、手軽なレジ横フードとして好評を得ている。今年は定番商品のリニューアルに加え、暑い時期に高まる辛いものニーズに応えるべく、人気の韓国料理を中華まんにアレンジし