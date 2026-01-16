3·î1Æü¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¾®Ã«·úÉ×¡Ê¤ª¤À¤Ë¡¦¤¿¤Ä¤ª¡Ë¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Ï1·î16Æü¡¢¼ÒÄ¹¸òÂå²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ºÙ¸«¸¦²ð¼ÒÄ¹¤¬¼ï¤ò¤Þ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¼¡À¤Âå²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ê2·î´ü¡Ë¤Î»ö¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ19.4¡óÁý¤Î876²¯5400Ëü±ß¤òµ­Ï¿¡£²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£´ü¡¢»ö¶ÈÍø±×1000²¯±ßÃ£À®¤¬¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÆþ¤ë¡£²áµîºÇ¹â±×¤Î°ì°ø¤Ë¤Ï¡¢Çä¾ì¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¡ÖFamilyMartVision¡×¡¦¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤òÏ¢Æ°¤µ