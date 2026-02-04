株式会社ファミリーマートが、自社アプリファミペイ」を活用したキャンペーン「無料クーポン大放出祭り！」を2月1日より行っています。本キャンペーンは、総額3億円相当のクーポンやファミマポイントが当たるというもの。「ファミペイ」での決済や提示を条件とした複数の企画に加え、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）との初コラボレーション企画も同時開催されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】