コンビニチェーンの「ファミリーマート」は、累計25億食突破の「ファミチキ」シリーズで、過去最も売れたフレーバーを、2026年2月10日（火）から復活販売する。全国のファミリーマート16,400店で数量限定販売となる。【商品画像】同時販売となる「濃厚チーズinクリスピーチキン」はこちら「ファミチキ」は、2025年12月に累計販売数25億食を突破。ファミリーマート全商品の中で売上数量No.1を誇る商品だ。ファミリーマートは、2021