ファミリーマートにて、任天堂のNintendo Switchソフト『あつまれ どうぶつの森』のキャンペーン開催。「どうぶつの森」デザインのスキンケア用品やタンブラーなど、注目の新グッズも多数ラインナップされます☆ ファミリーマート『あつまれ どうぶつの森』キャンペーン キャンペーン開始日：2026年3月31日（火）開催店舗：全国のファミリーマート約16,400店舗 ファミリーマートにて、ソックスやコスメでかわ