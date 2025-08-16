元大阪府知事で弁護士・橋下徹氏が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、日本保守党の北村晴男参院議員を痛烈に批判する場面があった。前大阪市長・松井一郎氏と、今夏の参院選を振り返る企画。そこで北村氏の話題になると、橋下氏は「ちょっとね、発言が調子乗ってます」と物申す。「百田（尚樹）氏に引きずられて、コメンテーター気分が抜けてなくて。コイツら税金で食うとるやろうと。コメンテーターのときやった