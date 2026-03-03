元大阪府知事で弁護士の橋下徹さんが2026年3月2日にXを更新。アメリカなどのイランへの攻撃について、自民党の鈴木俊一幹事長が「核開発についてのイランの態度もあったので、一概に非難できない」と発言したことについて自身の考えを明かした。「日本の政治家や専門家たちは、口だけ番長が多すぎる」鈴木幹事長は1日放送の「日曜討論」（NHK総合）に出演した際、日本政府として米国の攻撃を「支持できるのか」と聞かれ、イランの