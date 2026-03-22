日米首脳会談でトランプ大統領は、高市首相に改めてホルムズ海峡での軍事支援を求めたようだが、高市氏は「日本の法律の範囲内でできることと、できないことがあるので」と切り返して、艦隊派遣を断った。この法律とは戦争放棄をうたった日本国憲法のことだ。日米首脳会談の成功は「憲法9条に助けられた結果だな」橋下徹氏（元大阪府知事）はレギュラーコメンテーターとして出演した2026年3月22日放送の「日曜報道 THE PRIME」（フ