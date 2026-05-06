元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が6日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」にコメンテーターとして生出演し、京都府南丹市で当時小学5年生の男児の遺体が見つかった事件について見解を示した。3月から行方不明になっていた安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで、京都府警は父親の会社員・安達優季容疑者を逮捕。逮捕前の任意聴取の段階で「首を絞めて殺した」という趣旨の供述もしており、警察は同