元大阪府知事で元大阪市長の橋下徹氏が2026年4月21日にXを更新し、国会議員の靖国神社参拝について持論を展開した。「いくら靖国参拝しても、その人物が総理になった途端に参拝しなくなる」同日から靖国神社で始まった「春季例大祭」。高市早苗首相は祭具の真榊を「内閣総理大臣高市早苗」名で奉納したものの、参拝は見送る方針だと報じられている。橋下氏はXで靖国神社参拝について触れ、「一国会議員が靖国参拝してもほとんど