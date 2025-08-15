¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í 6-5 ºå¿À(15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)µð¿Í¤Ïºå¿À¤È¤Î3Ï¢Àï½éÀï¤Ë·àÅªµÕÅ¾¾¡Íø¡£½øÈ×¤Ë4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¶ì¤·¤¤»î¹çÅ¸³«¤â¡¢ÂåÂÇµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ÈÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¡¢¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿»³粼Åê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïºå¿ÀÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£3²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ