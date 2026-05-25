◇ナ・リーグダイヤモンドバックス9−1ロッキーズ（2026年5月24日フェニックス）ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手（25）が24日（日本時間25日）、本拠でのロッキーズ戦に「2番・右翼」で先発出場。2本の三塁打を放つなど4打数4安打2打点の活躍でチームを連勝に導いた。初回、先頭・マルテが二塁打でチャンスメークすると、キャロルは相手先発左腕・キンタナのカーブを捉え、右翼線に運んだ。ヘルメットを