CNN（ＣＮＮ）中国の国営メディアによると、雲南省鎮雄県の病院が刃物を持った人物に襲撃され、少なくとも２人が死亡、２１人が負傷した。現場からの映像に、容疑者が近くの健康センターで警察に逮捕される場面が映っていると報じられたが、この人物が襲撃犯かどうかは確認されていない。目撃者が国営メディアに語ったところによると、現場では混乱が続くなか、当局が状況を調べている。中国は銃を厳しく制限してきたが、各地で近