【ローマ共同】イタリアの首都ローマ近郊のテベレ川で日本人男性の遺体が見つかったことが6日、地元警察への取材で分かった。イタリアメディアによると、所持品などからローマ居住の70代とみられ、4月上旬から行方不明になっていた。警察が身元や死因の特定を進めている。報道によると、遺体は5日午後に通行人が発見した。腐敗が進んでいたという。在イタリア日本大使館は「事案は把握しており、関係者と連絡を取って対応に当