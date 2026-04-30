パリ近郊で、セーヌ川に転落し水没したバス＝30日（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス・パリ近郊で30日朝、走行中のバスが駐車中の車両に衝突した後、セーヌ川に転落した。バスは完全に水没したが、運転手や乗客ら4人は救助された。フランスメディアが伝えた。現場はパリ南方ジュビジーシュルオルジュ。駐車中の車両も川に転落した。消防士30人以上、警察官約60人が現場に駆けつけた。