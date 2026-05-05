飲酒運転で３月に逮捕された米歌手のブリトニー・スピアーズが、司法取引に応じたため刑務所行きを免れることになった。米紙ニューヨーク・ポストが４日、報じた。ブリトニーは３月４日、カリフォルニア州ニューベリーパーク近郊の１０１号線高速道路で飲酒運転により逮捕された。４日の法廷にはブリトニー本人は出廷しなかったが、弁護団が代理で出席した。弁護士はブリトニーに代わって司法取引に応じて、飲酒運転と薬物運