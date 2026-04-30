事件を逆手にとってアピール4月25日、トランプ米大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の晩餐会で銃撃事件が発生した。トランプ氏をはじめ政権の重要閣僚は無事だったが、事件は世界に大きな衝撃を与えた。【写真】トランプ氏が自ら公開した「取り押さえられた容疑者の画像」米国社会の分断を象徴する事件が起きたにもかかわらず、トランプ氏の発言はいつも以上に強気だった。トランプ氏は事件発生から約2時間後に行われ