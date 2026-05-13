韓国で車を盗んで無免許運転をし、事故まで起こした疑いのある小学生が警察に検挙され、取り調べを受けている。【写真】「顔つきからして悪魔」小学校で8歳女児を刺殺した韓国の女性教師天安東南（チョナン・トンナム）警察署は、特殊窃盗および道路交通法違反（無免許運転）などの容疑で小学生を逮捕し、取り調べをしていることを5月13日に明らかにした。小学生は同日午前7時20分ごろ、忠清南道（チュンチョンナムド）天安市東南