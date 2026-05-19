宮古島で泊まるならどこ？宮古島旅行の宿泊ニーズに関するアンケート調査を実施
沖縄県宮古島市でホテル・レンタカー事業を展開するエグチホールディングス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：江口勝義）は、この度「宮古島旅行の宿泊ニーズ」に関するアンケート調査を実施いたしました。その結果をご報告いたします。
■調査概要
調査対象：18歳以上の方
回答数：200名
調査期間：2026年5月1日～2026年5月3日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press15/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348638/images/bodyimage1】
【質問】宮古島に行くとしたら、泊まってみたい宿タイプはどれですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348638/images/bodyimage2】
「リゾートホテル」62.0%、「ヴィラ」16.5%、「コテージ」「シティホテル」5.0%、「民宿」2.5%、「ゲストハウス」1.0%、「わからない（まだイメージがない）」5.0%という」結果でした。
【質問】宿泊先を選ぶ際、「外せない」と思う条件はどれですか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348638/images/bodyimage3】
「清潔感」129人、「オーシャンビューなど景観の良さ」123人、「価格とのバランス」117人、「ビーチ・観光地へのアクセス」93人、「客室の広さ・快適さ」86人、「食事の充実度（朝食・夕食の質）」74人、「大浴場・スパなどのリラクゼーション設備」43人、「口コミ評価の高さ」35人でした。
【質問】宿泊先で「あるとうれしいサービス・設備」を具体的に教えてください。
・ホテルまでの無料送迎。（40代/女性/自営業）
・フロントで自由に選べるアメニティバー。（50代/男性/会社員・団体職員）
・現地のお土産屋さんや飲食店のマップ。（30代/女性/その他）
・無料Wi-Fiがあれば特に言うことはないです。（40代/男性/自営業）
・サウナやマッサージ機、乾燥機付き洗濯機。（60代以上/女性/無職）
・景色のいいプールや、ナイトラウンジ。（30代/男性/会社員・団体職員）
・アイス食べ放題やウエルカムドリンクといったサービス。（20代/女性/会社員・団体職員）
今回実施したアンケートによると、宮古島旅行で泊まってみたい宿タイプは「リゾートホテル」が62.0%、「ヴィラ」16.5%となり、非日常感を味わえる宿泊施設が人気を集める結果となりました。また、宿泊先に求める条件は「清潔感」「景観の良さ」「価格とのバランス」が重視されており、旅行者は快適さと満足感の両立を求めていることがうかがえます。
一方で、寄せられたコメントからは、無料送迎やウェルカムドリンク、サウナ設備など、滞在をより快適にするサービスへの期待も見られました。宮古島では、宿で過ごす時間そのものも、旅行の大切な魅力のひとつになっているようです。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
配信元企業：エグチホールディングス株式会社
■調査概要
調査対象：18歳以上の方
回答数：200名
調査期間：2026年5月1日～2026年5月3日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press15/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348638/images/bodyimage1】
【質問】宮古島に行くとしたら、泊まってみたい宿タイプはどれですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348638/images/bodyimage2】
「リゾートホテル」62.0%、「ヴィラ」16.5%、「コテージ」「シティホテル」5.0%、「民宿」2.5%、「ゲストハウス」1.0%、「わからない（まだイメージがない）」5.0%という」結果でした。
【質問】宿泊先を選ぶ際、「外せない」と思う条件はどれですか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348638/images/bodyimage3】
「清潔感」129人、「オーシャンビューなど景観の良さ」123人、「価格とのバランス」117人、「ビーチ・観光地へのアクセス」93人、「客室の広さ・快適さ」86人、「食事の充実度（朝食・夕食の質）」74人、「大浴場・スパなどのリラクゼーション設備」43人、「口コミ評価の高さ」35人でした。
【質問】宿泊先で「あるとうれしいサービス・設備」を具体的に教えてください。
・ホテルまでの無料送迎。（40代/女性/自営業）
・フロントで自由に選べるアメニティバー。（50代/男性/会社員・団体職員）
・現地のお土産屋さんや飲食店のマップ。（30代/女性/その他）
・無料Wi-Fiがあれば特に言うことはないです。（40代/男性/自営業）
・サウナやマッサージ機、乾燥機付き洗濯機。（60代以上/女性/無職）
・景色のいいプールや、ナイトラウンジ。（30代/男性/会社員・団体職員）
・アイス食べ放題やウエルカムドリンクといったサービス。（20代/女性/会社員・団体職員）
一方で、寄せられたコメントからは、無料送迎やウェルカムドリンク、サウナ設備など、滞在をより快適にするサービスへの期待も見られました。宮古島では、宿で過ごす時間そのものも、旅行の大切な魅力のひとつになっているようです。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
配信元企業：エグチホールディングス株式会社
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