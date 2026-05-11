最新ドローン DJI Avata 360が体験できる無料イベント「DJI New Pilot Experience」を5月25日（月）に大阪市で開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店として、初めての1台選びから導入後のサポートまで手がける株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、株式会社旭テクノロジー（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：幸長保之）と共催で、2026年5月25日（月）に大阪府大阪市で、ドローンの操縦体験ができる無料イベント「DJI New Pilot Experience（ニュー・パイロット・エクスペリエンス）」を開催します。

18時開始の無料イベントのため、仕事帰りにもご参加いただけます。経験豊富なインストラクターがマンツーマンでサポートするため、何から始めればよいかわからない初心者の方でも、基本操作から安心して体験できます。

ドローン操縦体験ができる無料イベント

ドローンに初めて触れる方や、実際に試してから購入を検討したい方まで、どなたでも気軽に参加可能です。8K対応360°ドローン DJI Avata 360をはじめ、エントリーモデルからハイエンドモデルまでのドローンを屋内施設でフライトし、性能や操作感をお試しいただけます。空撮を始めるために必要な知識や準備の概要も、ミニセミナーでご案内します。個別相談も承りますので、気になる機体があれば、会場限定特典付きで当日のご購入も可能です。仕事帰りになどにぜひ、お気軽にご参加ください。

【ドローン無料体験会／説明会】DJI New Pilot Experience in 大阪 開催概要

開催日： 2026年5月25日（月）

時間 ： 18時00分～19時15分 （受付：17時45分～）

会場 ： DMS大阪校

〒532-0021 大阪府大阪市淀川区田川北２丁目４-１３

参加費： 無料

定員 ： 先着10名

対象者： ・これからドローンを始めたい方

・ドローンは知っているが難しそうと思っている方

・DJIの新製品を見てみたい、興味がある方

・空撮を仕事に活用したい方

▼先10名限定！参加無料・事前申込制▼

お申し込みはこちら ▶https://sekido-rc.com/?pid=191746836

※満席となる前に、ぜひお早めにお申し込みください！

フライト体験・展示機体

・DJI Avata 360

8Kの360°撮影に対応したドローン。専用ゴーグルを使って、没入感あふれるFPV視点での空撮が楽しめます。全方向障害物検知センサーを搭載し、初めての方でも扱いやすい設計です。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3164973(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3164973)

・DJI Neo 2

本体のボタン操作だけで手のひらから離着陸でき、ジェスチャー操作で本格的な映像が撮影できます。対象を自動で捉えるActiveTrackのほか、音声操作やスマートフォン・送信機・ゴーグルなど様々な方法で空撮が楽しめます。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3133958(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3133958)

・DJI Mavic 4 Pro

1億画素 6K対応の Hasselbladメインカメラと1/1.3インチと1/1.5インチの大型CMOSデュアル望遠カメラを搭載。縦撮影や360°回転可能なジンバル、低照度対応の障害物検知機能などを採用し、プロフェッショナルな撮影現場から、SNS投稿まで最適な一台です。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3072235(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3072235)

・DJI Air 3S

広角カメラと3倍ズーム対応の中望遠カメラの2種類のパワフルなカメラを搭載。48MP写真撮影と4K/60fps HDR動画撮影に対応し、どんなシーンでも細部まで驚くほど鮮明に捉えます。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3020462(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3020462)

・DJI Mini 5 Pro

5000万画素の1インチCMOSカメラを搭載し、4K/120fpsの高解像度と高いイメージング性能を発揮。縦撮影や225°回転可能なジンバル、低照度下での障害物検知機能などを採用し、プロフェッショナルな撮影現場はもちろん、ドローンを始めたい方にも最適な一台です。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3120542(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3120542)

●【ドローン無料体験会／説明会】DJI New Pilot Experience 詳細／申込み

https://sekido-rc.com/?pid=191746836

ドローンの無料体験会・セミナーを全国で開催中

セキドでは、初心者向け体験会から業務活用セミナーまで、ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?pid=188076327

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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