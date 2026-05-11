【新宿高島屋】私たちが心地よくなるデザイン。～多様な個性にインクルーシブなファッションを提案する４つのPOP UP SHOPを開催～

株式会社高島屋

■5月13日（水）～19日（火）

■新宿高島屋 ファム・メゾン４・５・７階特設会場（中央エスカレーター前）

新宿高島屋では、[NiCHI（ニチ）][シブヤフォント][タッドファー][シャナリシャツ]の４つのブランドのPOP UP SHOPを行います。すべての方に心地よいデザイン、多様な個性にアプローチするインクルーシブなファッションをご提案いたします。このPOP UP SHOPは、高島屋のサステナブル活動「TSUNAGU ACTION（ツナグアクション）」の一環として行うものです。

※「TSUNAGU ACTION（ツナグアクション）」については、こちらをご覧ください。

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/tsunaguaction/

[NiCHI]

■５月13日（水）～19日（火）

■ファム・メゾン７階特設会場（中央エスカレーター前）

「違いを、ハグする。」

左右非対称のデザインや不ぞろい、アシンメトリー、前後のない服、裏表のない仕様など、既存の「当たり前」をやわらかく問い直すプロダクトをご紹介します。揃わないことは、不完全ではない。左右非対称であることも、チグハグであることも、その人らしさのひとつ。「違いを補う」のではなく、「違いを前提に、美しさを再定義する」。新しいファッションのかたちをご提案いたします。

[NiCHI] ※写真はイメージです。

[シブヤフォント]

■5月13日（水）～19日（火）

■ファム・メゾン５階特設会場（中央エスカレーター前）

「シブヤフォント」は、渋谷で暮らし、働く障がいのある方の描いた文字や数字を、渋谷でデザインを学ぶ学生がフォントやグラフィックパターンとしてデザインしたパブリックデータのことです。今回のPOP UP SHOPでは、「福祉×デザイン」から生まれる多彩なアートを身に着けて楽しむ‟Wearable Art ”として50cm角のスカーフと晴雨兼用長傘、Tシャツやカラフルな雑貨等を販売いたします。

＜イベント情報＞作家による制作実演

■5月14日（木）午後1時～３時 みのむしブローチ制作他（TEN TONE）

■5月18日（月）午後1時～3時 裂織モチーフ制作（のぞみ作業所）

[シブヤフォント] ※写真はイメージです。

[タッドファー]毛皮リメイク展示＆相談会

■5月15日（金）～17日（日）の３日間 ＜事前予約制＞

■ファム・メゾン４階特設会場（中央エスカレーター前）

※リメイクのご相談をご希望のお客様は、事前にご予約ください。ご相談の承り時間は約60分となります。

今はもう着ることがなくなった毛皮を、ひと手間かけてご自分らしいデザインにする「タッドファー」の毛皮リメイク。クローゼットで眠ったままになっている毛皮アイテムに新たな命を吹き込み、使いやすく現代的なデザインにアップデートします。形を変えたり、裏地に使ったり、小物として生まれ変わります。

[タッドファー]では、毛皮製品のオーダーを承る際に作るトワル（別の生地を使った試作品）を有効活用するべく、障がい者施設をはじめとする各方面と共に、新たな再利用法に取り組んでいます。

※レザー製品およびニッティングファーなどのリメイクは承ることができません。

[タッドファー] ※写真はイメージです。

[シャナリシャツ]

■5月13日（水）～19日(火) 午前11時～・午後１時～・３時～・５時～ ＜事前予約優先＞

■ファム・メゾン４階特設会場（中央エスカレーター前）

タンスに眠っている着物を細かくほどいて、異なる複数の生地と縫い合わせて、シャツとして仕立てます。生地のデザイン、半襟開襟シャツや長袖ボタンダウンシャツなどの「形」、丈と生地、サイズを選んで、シャツに生まれ変わらせます。思い出があって処分したくない、柄が気に入っていても着物のままだと着る機会がなかなかないという方でも、シャツに仕立てることで普段のファッションとしてお楽しみいただけるようになります。着物を洗ったり、細かく裁断したりする工程の一部は、障がいのある方も担当してくださっています。

[シャナリシャツ] ※写真はイメージです。

※このプレスリリースの情報は、５月11日（月）午後２時時点のものです。やむを得ない事情により、予告なく内容が変更となる場合がございます。

※お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）