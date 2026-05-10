地元に支えられて100年

株式会社ユーネット

大分県別府市の温泉施設「ひょうたん温泉」は、日頃の感謝を込めた地域還元施策として、5/11・１２・１３の3日間限定で「源泉十割回数券」を特別価格1,000円で販売いたします。

創業以来100年以上にわたり、地域の皆様に支えられてきた同施設。これまで観光客を中心に利用されてきた一方で、「地元にとっては少し遠い存在」と感じられる場面もありました。今回の施策は、その距離を縮め、“日常的に通える温泉”としての価値を改めて届けることを目的としています。

対象となる回数券は、通常3,200円（5回分）の入浴券。これを期間限定で1,000円にて販売することで、地元利用のハードルを大きく引き下げます。

これにより、温泉を「特別な日に行く場所」から「日々の疲れを整える場所」へと再定義していきます。



「ひょうたん温泉は、地元の皆様に支えられてきた100年です。だからこそ今、“どう還元するか”が大切だと考えています。今回の回数券は、“もっと気軽に来てほしい”という想いから生まれました。」

ひょうたん温泉は今後も、地域に根ざした温泉としての役割を果たしながら、“来る前から選ばれる温泉”を目指してまいります。

■施策概要

内容：源泉十割回数券（5回分）特別販売

価格：1,000円（税込）

通常価格：3,200円

目的：地域還元／来館ハードルの低減／日常利用の促進

■背景

・創業100年、地域に支えられてきた歴史

・地元利用の拡大ニーズ

・“観光地価格”のイメージ払拭

■ひょうたん温泉の強み

・加水・加温なし「源泉十割」

・観光ミシュランガイド三ツ星評価

・年間来館者数約40万人

■施設概要

施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪

内容：日帰り温泉施設（大浴場・砂湯・蒸し湯・飲食施設など）