【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop市場、GW影響でGMV11.19億円へ減少も新規ファンは急増。連休明けの反転へ向けた仕込み期間に（4月27日週）

■ サマリー（Executive Summary）

株式会社Kalowave Japan

TikTok Shopデータ分析サービスKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の最新データによると、4月27日～5月3日の日本TikTok Shop市場は、GW期間の外出増加による影響を受け、GMV11.19億円（前週比-16.80%）と大幅な減少に転じた 。

一方で、平均販売価格は1,847円（-1.3%）と高単価トレンドを維持 。

さらに、売上商品数が57,558個（+9.04%）と過去4週間で最高を記録し、新規ファン数も前週比+36.32%と爆発的に伸びていることから、売上の減少は一時的であり、連休明けの需要回復に向けた多様な商品の露出と見込み客の獲得が進んでいる状況と言える 。

■ 注目ポイント（前週比）

- GMV：11.19億円（-16.80%）- 販売件数：60.58万件（-15.71%）- ライブルーム数：10,106件（-10.56%）- 新規ファン数：278.23万人（+36.32%）

※ 本数値はKalodataによる独自集計データです。

■ ウィークリー・レポート

本レポートは、TikTok Shopデータ分析ツール「Kalodata」のAI分析機能「Kalopilot」により生成された分析結果をもとに作成しています。

Kalopilotは、自然言語での質問を通じて市場レポート作成・商品リサーチ・運用分析などを行えるAIアシスタントです。

▼詳細データレポートはこちら

日本TikTokショップ市場週次レポート（2026年4月27日～5月3日）(https://x.gd/iwxUmN)

Kalodata Japan 編集部 総評：

4月20日～4月26日の日本TikTok Shopは、GWの影響によりGMV11.19億円（前週比-16.80%）、販売件数60.58万件（-15.71%）と一時的に減少。

一方で新規ファン数が278.23万人（+36.32%）と急増しており、長期休暇中のコンテンツ消費が活発化している状況。

直近4週間の推移

売上高／販売件数／平均販売価格

・4月6日週：9.35億円／53.9万件／1,737円

・4月13日週：11.81億円／71.9万件／1,643円

・4月20日週：13.45億円／71.9万件／1,872円

・4月27日週：11.19億円／60.6万件／1,847円

TOP10カテゴリー別 売上高（億円）

1. 美容・パーソナルケア：2.08

2. レディースウェア・インナー：1.41

3. 食品・飲料：1.37

4. スマートフォン・エレクトロニクス：0.80

5. おもちゃ・趣味：0.63

6. 旅行かばん・バッグ：0.51

7. 日用雑貨：0.47

8. メンズウェア・下着：0.43

9. 自動車・バイク：0.39

10. 健康：0.37

商品・コンテンツ関連指標（前週比）

・新商品数：42,405件（-1.53%）

・売上商品数：57,558件（+9.04%）

・動画本数：59.1万本（+2.80%）

・ライブルーム数：10,106件（-10.56%）

市場・投資関連指標（前週比）

・全ショップ数：105,974件（+0.45%）

・広告予算：1,239万円（-6.79%）

・新規ファン数：278万人（+36.32%）

カテゴリー別トレンド分析

「美容・パーソナルケア」がGMV2.08億円でトップを守り、「レディースウェア・インナー」も1.41億円で2位を維持。 さらに「食品・飲料」が1.37億円で3位へ浮上し、休日の消費を力強く引っ張っている。

GWの影響で全体が縮小する中、食品などの休日需要を捉えたカテゴリーが相対的に健闘し、市場を支える形に。

■ 保存版ウィークリー画像

出典：Kalodata調査出典：Kalodata調査

■ データについて

本レポートは、TikTok Shop関連データをもとに、

Kalodata（カロデータ）が独自に収集・分析した情報に基づいています。



※ 出典を明記いただければ、転載・引用・二次利用は可能です

（出典例：「Kalodata調査」）

■ Kalodataについて

Kalodata（https://www.kalodata.com/）は、

TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームです。

カテゴリー・ショップ・クリエイター・商品・動画／広告・ライブなどを横断的に可視化し、

セラー・ブランド・クリエイター・アフィリエイターのデータドリブンな意思決定を支援しています。

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Kalodataでは、ユーザーの声をもとにKalopilotの機能改善を進め、より実用的なAIデータ分析ツールとして進化させていきます。

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