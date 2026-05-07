TVCMクオリティの広告動画を、従来比1/10のコストで。生成AI動画制作サービス「AI STUDIO hand.」 提供開始！

Next Group Holdings株式会社

Next Group Holdings株式会社（本社：京都市下京区、代表者：代表取締役 日淺 二郎、以下「当社」）は、生成AIとプロのクリエイティブチームを組み合わせた広告動画制作サービス 「AI STUDIO hand.」 の提供を開始したことをお知らせいたします。

＞公式サイトはこちら：https://www.aistudiohand.com/

本サービスは、TVCMクオリティのハイクオリティな広告動画を従来比約1/10のコスト・最短3日で制作可能な点を特長とし、媒体別最適化を前提とした「量産型クリエイティブ」とブランディング、マーケティングを意識した「ハイクオリティな映像」を必要とするEC・D2C・中堅企業・広告運用代理店様などを主な対象としています。

■ サービス開発の背景

動画広告は、もはや「つくって終わり」ではなく、継続的な配信・運用が成果を左右するフェーズに入っています。一方で、従来の制作フローには以下の3つの構造的な課題が残されていました。

ー コストの壁：1本数百万円の制作費。複数パターンやA/Bテストは予算的に非現実的

ー スピードの壁：企画から納品まで数週間～数ヶ月。市場やキャンペーン機会に間に合わない

ー 量の壁：ターゲット別・媒体別の最適化を、1本ずつ作る前提では成立しない

「AI STUDIO hand.」は、生成AIを駆使するクリエイティブチームによって、この3つの壁を同時に解決します。

■ サービス案内動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rfUpwBLU07s ]

■ 4つの強み

1. コスト：従来比 1/10 撮影・タレント・ロケ・大人数チームに依存しない制作体制により、広告予算の構造そのものを再設計します。

2. クオリティ：TVCM水準 生成AIの出力をそのまま使うのではなく、企画・演出・編集のプロが介在することで、ブランド広告として通用する水準まで仕上げます。

3. スピード：最短3日納品 ヒアリング → 絵コンテ → 生成 → 編集 → 納品まで、最短数日で初稿を提示。市場機会・キャンペーンタイミングに間に合うスピードを実現します。

4. 量産：10本以上の同時展開 従来制作1本相当の予算で、10本以上のバリエーション制作が可能。A/Bテスト・媒体別最適化・ターゲット別差分制作を前提に設計されています。

■ 料金プラン

すべての価格を公開し、お客様が迷わず選べるシンプルな構造としています。

ー VOLUME \50,000～ / 30秒：SNS広告の量産・A/Bテスト向け（EC・D2C・運用代理店様向け）

ー STANDARD \100,000～：自社の主力動画を効率よく揃える（BtoB SaaS・中堅企業様向け）

ー PREMIUM \500,000～：監督ディレクション+シネマティック品質（上場企業・ブランドD2C企業様向け）

ー ORIGINAL \1,000,000～：シリーズ展開・大型企画の伴走制作

■ 技術基盤・運営体制

ー 複数のAIモデルをAPI経由で統合：Kling、Seedance、Vidu などを最新の動画生成AIモデルを用途別に最適選定

ー 商用利用ライセンス取得済み：媒体・期間・地域の制限なくご活用いただけます

ー 国内クリエイティブチーム × オフショア開発体制：弊社日本拠点のチームを窓口とし、海外開発リソースを組み合わせて価格を最適化

ー 情報管理体制：NDA締結対応、入力データの非学習設定、アクセス権限の最小化を徹底していますので、安心して発注いただけます。

■ 今後の展開

国内の生成AI動画制作市場は、大手広告代理店によるメディア統合型、AI特化スタジオの高単価プロジェクト型、既存制作会社のAI併用型といった複数の層に分かれつつあります。

「AI STUDIO hand.」は、これらと一線を画す 「価格が透明 × 量産で勝ち筋を磨く」 という独自のポジションを確立し、これまで大型広告制作の恩恵を受けにくかった EC・D2C・スタートアップ・中堅企業のみなさまに、TVCM水準のクリエイティブをお届けします。また、特定のメディア・代理店との一体運用を前提としないメディア中立型の制作特化サービスとして、どの代理店・どの媒体との並走にも柔軟に対応します。

当社は本サービスを通じて、広告クリエイティブの新たなスタンダードの確立を目指します。また、同チームによるAIエージェント開発、AIシステム開発、AI業務自動化、AI教育・社内研修など、AI領域全般のソリューション提供も並行して展開してまいります。

【本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先】

Next Group Holdings株式会社

[広報担当部署] 担当：山口

TEL：075-746-2289

Email：yamaguchi@next-group-hd.co.jp