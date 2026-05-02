DD4D BREWING、福岡発「NO COFFEE」とのコラボレーションビールを発表

株式会社JAPANDEMIC COMPANY2種類のコラボビール

DD4D BREWING（株式会社JAPANDEMIC COMPANY）は、2026年5月9日より、福岡を拠点に「Life with good coffee」を掲げるコーヒーショップ「NO COFFEE（ノーコーヒー）」とのコラボレーションビール、およびオリジナルグッズ（Tシャツ、キーホルダー、グラス、ラグマット、等）を発売いたします。

商品概要：

全2種共通：

・容量：350ml缶／15L 樽

・価格：缶900円（税込）

・発売日：2026年5月9日(水)

・販売場所：DD4D BREWING公式オンラインストア、DD4D BREWING & CLOTHING STORE、全国のDD4D BREWING取扱店舗、DD4D公式オンラインストア、NO COFFEE TENJIN PARK店(店内提供のみ）

NO BEER(エヌオくんVer.)商品名：「NO BEER(エヌオくんVer.)」

品目：ビール

ビアスタイル：Coffee Sour Ale

アルコール度数：5.0%

IBU：5

原材料：麦芽(イギリス製造、ドイツ製造)、コーヒー豆、ホップ／炭酸ガス

Hop：East Kent Goldings

Malt：Maris Otter, Caraaroma

ビール詳細：エヌオくんが飲んでいるビールは浅煎りの豆でアクセントをつけたサワーエール。 コーヒーのアロマと乳酸発酵の程よい酸味、麦の優しい風味が広がります。"

NO BEER(シオフィちゃんVer.)商品名：「NO BEER(シオフィちゃんVer.)」

品目：ビール

ビアスタイル：Ginger Lemon West Coast IPA

アルコール度数：6.5%

IBU：20

原材料：麦芽(ドイツ製造)、糖類、ホップ、生姜、レモン果皮／炭酸ガス

Hop： Ekuanot, Cascade

Malt：Pilsen, Cara Pils

ビール詳細：シオフィちゃんが飲んでいるビールは、柑橘系ホップと瀬戸内レモンの爽やかなアロマが香るIPA。生姜の甘い風味とホップの程よい苦味が調和します。

限定グッズ情報

コラボビールと合わせて、限定グッズを販売いたします。

１.ラグマット（完全予約受注製品）

販売価格：\42,900(税込)

タフティンガーの eyeさん(IG: @clue_eye)が手がけるラグジュアリーな一枚

発送時期：ご注文後3~6ヶ月後の発送を予定しております。生産状況により変動する可能性がございます。

販売場所：DD4D BREWING & CLOTHING STORE、DD4D BREWING オンラインストア

備考：受注生産品のため、ご注文後のキャンセルは一切受け付けておりません。確認の上、ご注文ください。他商品と同時注文の場合は別送となります。また、生産状況のお問い合わせにはお答えできません。納期につきご理解の上、ご購入ください。

２.Tシャツ 価格:\5,500(税込)

３.パイントグラス 価格:\3,300(税込)

４.アクリルマグネット(全2種) 価格:\880(税込)

５.缶ビール型アクリルキーチェーン(全2種) 価格:\770(税込)

６.アクリルキーチェーン(全2種) 価格:\880(税込)

７.ステッカー(全2種) 価格:\330(税込)

２.～７.共通：

・販売価格：２.\5,500(税込) ３.\3,300(税込) ４.\880(税込) ５.\770(税込)６.\880(税込)７.\330(税込)

・販売場所：DD4D BREWING & CLOTHING STORE、DD4D BREWING オンラインストア

・備考：ご注文後のキャンセルは一切受け付けておりません。確認の上、ご注文ください。他商品と同時注文の場合は別送となります。

NO COFFEE限定商品も発売します。

詳細は、NO COFFEEのinstagramにてご確認下さい。

会社概要

DD4D BREWINGは、2019年に設立され、愛媛県松山市に拠点を置くクラフトビールメーカーです。私たちは、『「誰もが自分の道を進める世界」をつくる』というビジョンを掲げ、高品質なビールを提供し続けています。詳細については、当社ウェブサイト（https://japandemic.co.jp/）をご覧ください。

Direction / Design (Labels & Original goods)

@shigenori__nakamura

メディア連絡先

DD4D BREWING

会社名: 株式会社JAPANDEMIC COMPANY

広報担当: 藤

メール: info@japandemic.co.jp