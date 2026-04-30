大阪信愛学院高等学校（大阪市城東区）は、1年生を対象とした「English Camp」を2026年3月9日（月）と10日（火）の2日間にわたって実施しました。

大阪信愛学院高等学校では、毎年高校1年生を対象とした宿泊を伴わない校内English Campを実施しています。本キャンプは、新学年へ進む前の時期に集中的な英語学習環境を提供し、生徒の言語学習に対するモチベーション向上と、国際的な課題についての理解を深めることを目的としています。

SDGsをテーマに英語で学び、考え、発表する2日間

今回実施したEnglish Campでは、参加生徒が国連の持続可能な開発目標（SDGs）をテーマとして、英語で学び、考え、発表しました。 初日は、ネイティブ講師との自己紹介を通じた相互理解に始まり、SDGsに関連する英単語をゲーム形式で習得する段階へと進みます。その後、各ゴールについての基礎知識を英語で学んだうえで、ボードゲームやカードゲームといったインタラクティブな活動を通じて、実践的なコミュニケーション能力を磨きます。 2日目は、グループごとに4つのSDGsの中から選択したテーマについて、「自分たちにできることは何か」という視点から深掘りする準備プロセスを経て、クラスメイト全体への英語プレゼンテーションへと発展させます。

English Camp参加生徒インタビュー

English Campで代表スピーチを務めた高校1年生（当時）の松井さんと江頭さんに、キャンプでの学びや感じたことについて話を聞きました。

―English Campに参加した感想を教えてください。 参加する前は英語で話すことに不安もありましたが、ネイティブの先生が積極的に話しかけてくださったので、すぐに打ち解けることができました。英語に対するモチベーションも上がったと思います。 ―プログラムの中で特に印象に残っている活動は何ですか。 SDGsについて英語でプレゼンテーションを行ったことです。英語で話し合うこと自体がとても良い刺激になりました。自分の意見を英語で伝えることは難しかったですが、国が違っても同じような考えを持っていることに気づいたのも印象に残っています。 ―プレゼンテーションではどのようなテーマを選びましたか。 松井さん：私は「気候変動」をテーマにしました。最近ニュースでもよく取り上げられていて、世界全体で取り組まなければならない問題だと思ったからです。 江頭さん：私は「ジェンダー平等」を選びました。身近な問題として考える機会はあまりありませんでしたが、最近社会の中で広がってきている重要なテーマだと感じました。 ―最後のお礼のスピーチでは、どのような点を工夫しましたか。 この2日間で得た経験への感謝の気持ちを英語でしっかり伝えたいと思いました。短い期間でしたが、とても貴重な経験ができたことを伝えられるように工夫しました。 ―ネイティブの先生や他の参加者とのコミュニケーションで印象に残っていることはありますか。 言葉がうまく出てこないときはジェスチャーを使いながら伝えることもありました。英語だけでなく、さまざまな方法でコミュニケーションが取れると感じました。また、普段あまり話す機会のない他のクラスの生徒とも交流することができました。 ―今回の経験で、自分の英語力や考え方に変化はありましたか。 自分の思っていることを英語にして伝える力が少し身についたと思います。これまで外国の方と難しいテーマについて話す機会はあまりありませんでしたが、このような経験はとても大切だと実感しました。 ―この経験を、これからどのように生かしていきたいですか。 9月には留学生が来る予定なので、積極的に英語で話しかけたいと思っています。また、オーストラリアへの留学を控えているので、現地でもさまざまな話題について英語で話せるよう挑戦していきたいです。

関連リンク

大阪信愛学院 概要

https://high.osaka-shinai.ed.jp/

法人名：学校法人大阪信愛学院（理事長：岩熊美奈子） 所在地：大阪府大阪市城東区古市2丁目7番30号 設立：1884年（大阪市西区川口町に信愛女学校を開設） 設置校：大阪信愛学院大学（教育学部／看護学部） 大阪信愛学院高等学校 大阪信愛学院中学校 大阪信愛学院小学校 幼保連携型認定こども園 大阪信愛学院幼稚園 在籍者数：1,937名（2025年5月1日現在）

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