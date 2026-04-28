タイランドエリートインフォメーションセンター(運営：株式会社大丸トレーディング)は、タイ国政府観光庁傘下の国営企業が運営する長期滞在プログラム「タイランドプリビレッジ」の公式無料セミナー「Japan Roadshow 2026 タイ移住・長期滞在セミナー」を、2026年5月27日(水)に大阪、5月30日(土)に東京で開催いたします。





2026バナー

公式無料セミナーお申込フォーム： https://japanroadshow.com/









【なぜ今、タイ移住への興味・関心がもたれているのか？】

近年、ライフスタイルの多様化や海外での長期滞在ニーズの高まりを背景に、海外移住への関心が高まっています。なかでもタイは、日本人の移住先・長期滞在先としてニーズを集めています。





一年を通じて温暖な気候、手頃な物価、親日的で穏やかな国民性に加え、医療水準の高さもタイの魅力です。また、日本食レストランや日本のチェーン店も多く、日本人にとって暮らしやすい環境が整っています。





多くの方が一度は考えたことのある、海外での暮らし。

その大きなハードルの一つが「ビザ」ではないでしょうか。





そのような海外での暮らしを検討されている方々に向けて、タイ移住・長期滞在プログラム「タイランドプリビレッジ」による公式無料セミナーを開催いたします。





タイの国営企業が運営する「タイランドプリビレッジ」に入会することで、最長20年間タイに長期滞在できるビザを取得できるほか、国際空港におけるVIP待遇、タイでの銀行口座開設サポートなど、さまざまな特典を利用できます。





今回のセミナーでは、タイランドプリビレッジに関する情報だけでなく、タイのビザ制度、税務、医療など、タイ移住を検討されている方に役立つ講演を多数ご用意しています。





タイ移住・長期滞在に関心のある方は、ぜひこの機会にご参加ください。









【公式無料セミナー概要】

・大阪会場

日時 ： 2026年5月27日(水)14:00～16:00

会場 ： 帝国ホテル 大阪 3階 鶴の間

所在地： 〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-50





・東京会場

日時 ： 2026年5月30日(土)13:00～15:00

会場 ： ANAインターコンチネンタルホテル東京 B1階 ギャラクシーIII

所在地： 〒107-0052 東京都港区赤坂1-12-33





プログラム表





【講演内容】

・アメージングタイランド タイの魅力

タイ国政府観光庁





・タイのビザ概略

プルックサージャパン行政書士事務所





・タイランドプリビレッジ ～タイ政府による長期滞在プログラム～

タイランドエリートインフォメーションセンター(運営：株式会社大丸トレーディング)





・タイの医療とメドパーク病院のご案内

メドパーク病院





・海外移住と税金

青木国際税務会計事務所





※大阪会場は50名、東京会場は80名限定です。

※お申し込みは先着順となりますので、あらかじめご了承ください。





プログラム裏

公式無料セミナーのお申し込みはこちら

https://japanroadshow.com/









【協賛企業】

〇メドパーク病院

医療を、再定義する。名医たちが描いた「理想の先」がここに。

メドパーク病院の次世代ヘルスケア

異国での生活を謳歌するために、何よりも代えがたいのは「健康への確信」です。

東南アジア有数の規模と、タイの医療をけん引する各分野のスペシャリストが集結する2020年に開院したメドパーク病院は、タイランドプリビレッジ会員様にふさわしい最高峰の医療環境をご提供します。

メドパーク病院の次世代のヘルスケアは、病気になってから、発症してから受診する単なる治療の場から、早期発見する、事前に予防する医療へとシフトしています。

これを可能にするのが、医師自らが医療の理想を目指した最新の医療テクノロジーと設備のハードウェアと、アメリカ・日本・欧州など医療の本場で学び活躍してきた経験豊富な専門医や医療スタッフのソフトウェアの融合です。

また、日本人の皆様には、日本語通訳チームによる細やかなサポートで、言葉の壁を感じることなく、精密な人間ドックや専門外来、入院に至るまで、安心して受診いただけます。





〇青木国際税務会計事務所

青木一生(公認会計士・税理士)

大手監査法人やシンガポールの会計事務所で豊富な経験を積んだ後、横浜みなとみらいで青木国際税務会計事務所を開業する。

日本企業の海外進出、日本人の海外移住、海外居住者・外国人の税務相談・税務申告サービスに強みを持つ。

現在、自身も日本企業のタイ子会社の会計・財務・人事関連の仕事のため定期的にタイに出張で行く。

事務所として、外国語(英語、中国語、タイ語、ドイツ語)での対応も可能。









【タイランドプリビレッジ】

～最長20年間タイ長期滞在ビザ～





プリビレッジビザ





タイランドプリビレッジは、2003年に制定された法律に基づき、タイ国政府観光庁傘下の国営企業が運営する、外国人向けの長期滞在プログラムです。外国人のタイでの長期滞在や、快適かつ迅速な入出国をサポートするプログラムとして提供されています。





最大の特徴は、年齢制限のない長期滞在ビザであることです。タイでの長期滞在を希望する外国人が年々増えるなか、他のビザとは大きく異なる「長期滞在特化型」のプログラムとして、タイランドプリビレッジへのニーズが高まっています。





タイランドプリビレッジは、世界中どこからでもインターネット経由で申請できます。





詳細はこちら：

https://thailandelite.world/lp/









【正規代理店として3年連続「Best Cooperation賞」受賞】

正規代理店 タイランドエリートインフォメーションセンター

運営 ： 株式会社大丸トレーディング

所在 ： 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3－17

電話 ： 0120-859-777

日本国外から ： +81-50-3499-0273

LINE無料電話受付中： https://lin.ee/qxSlFIp

WEB ： https://thailandelite.world