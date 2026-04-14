【外為どっとコム】武者陵司氏が登壇のインタビュー動画を公開

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム（本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳）は、武者リサーチ代表・武者陵司氏のインタビュー動画を公開したことをお知らせいたします。イラン停戦後の原油・金・日本株・円相場から、米中関係の大転換、AI革命が雇用に与える影響、個人投資家への提言まで、幅広いテーマについて武者氏のご見解をお届けします。

■ 動画の概要

武者リサーチ代表として長年にわたり国内外のマーケットを分析してきた武者陵司氏が登場！外為どっとコム総研・シニア為替アナリストの神田卓也が聞き手となり、イラン停戦後の原油・金・日本株から、注目の米中対立の行方、AI革命が雇用に与える影響、ドル円の行方まで幅広く解説します。個人投資家が今知るべき2026年の相場展望を、武者氏が余すところなく語ります。

また、本動画経由で新規口座開設＋アンケートにご回答いただいた方に、武者陵司氏のサイン入り書籍をプレゼント！ぜひこの機会にご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YfdqzzuoX6s ]

■ 関連コンテンツ

・外為どっとコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gaitame_com

・マネ育チャンネル：https://www.gaitame.com/media/

■ 登壇者プロフィール

武者陵司（むしゃ りょうじ）氏

武者リサーチ代表。1949年長野県生まれ。横浜国立大学経済学部卒業後、大和証券入社。大和証券アメリカにてチーフアナリストとして米国マクロ・ミクロ市場を調査。ドイツ証券調査部長兼チーフストラテジスト、同副会長を歴任後、2009年に株式会社武者リサーチを設立。著書に『株価7万円の最強日本経済』『トランプの資本主義革命』など多数。

■ 口座開設はこちらから

https://www.gaitame.com/account/kouza.html

【！ご注意ください】

当社主催のセミナーについて

※本コンテンツにて紹介するセミナーは、外為どっとコムが主催するセミナーです。セミナーにおきましては、FX（外国為替保証金取引）、CFD取引の簡単な紹介・説明をさせていただきますので、あらかじめご了承のうえ、ご参加くださいますようお願い申し上げます。またこれらのセミナーは、投資判断の参考となる情報の提供を目的とするものです。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。

※障害時には動画配信を中止させていただく場合がございます。

※品質向上等で録画をさせていただきますことを予めご了承ください。

【会社概要】

株式会社外為どっとコム（https://www.gaitame.com/）

所在地：東京都港区東新橋2-8-1

代表取締役：⽵内 淳

事業内容：インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業、その他

資本金：7億7,850万円

登録番号：関東財務局長（金商）第262号 加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会（会員 番号1509）

店頭外国為替保証金取引、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。お取引の前に充分内容を理解し、ご自身の判断でお取り組みください。

＜『外貨ネクストネオ』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：各通貨の基準レートにより計算された取引金額の保証金率4％以上に設定（法人のお客様は、保証金率1％以上となる額または金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうち、いずれか高い額以上の委託保証金が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します） 売買手数料：0円 『らくらくFX積立』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：100％（レバレッジ1倍）、50％（レバレッジ2倍）、33.34％（レバレッジ3倍）（法人のお客様は、100％（レバレッジ1倍）のみ） 売買手数料：0円 【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『CFDネクスト』 取引形態：店頭CFD取引 委託保証金：店頭指数CFD取引 想定元本の 10％相当額、店頭商品CFD取引 想定元本の5％相当額、店頭株式CFD取引 想定元本の 20％相当額以上に設定 取引手数料：0円 ロスカット手数料（1取引単位あたり）：店頭指数CFD取引 110円（税込）、店頭商品CFD取引 110円（税込）、店頭株式CFD取引 55円（税込） 【注】取引手数料の他に、金利調整額、権利調整額、価格調整額の支払いが発生する場合があり、お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『外貨ネクストバイナリー』 取引形態：店頭通貨バイナリーオプション取引（満期である判定時刻をもって自動権利行使となるヨーロピアンタイプ） 購入価格：1Lotあたり約40～999円 売買手数料：0円 【注】店頭通貨バイナリーオプション取引は期限の定めのある取引であり、相場の変動等の要因により原資産価格が変動するため、予想が外れた場合には投資元本の全額を失うリスクの高い金融商品です。権利行使価格と判定価格との関係がお客様にとって利益となる場合には自動権利行使によりペイアウト額を得られますが、損失となる場合には権利消滅により全購入金額が損失として確定します。またオプションの購入価格と売却価格には差（スプレッド）が生じます。＞

株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL：03-5733-3065

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第262号 商品先物取引業者／一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本商品先物取引協会