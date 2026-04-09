「農地の固定資産税 vs 転用後税額 比較ツール」をAI農地売却・転用診断「農地価格AI」が無料公開 ── 10年間の税負担を農地区分別にシミュレーション

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI農地売却・転用診断「農地価格AI」（https://nouchi.xyz）において、農地の固定資産税 vs 転用後税額 比較ツール（https://nouchi.xyz/tools/tax-compare）を新たに公開しました。

相続農地の「持ち続けるコスト」が見えない

農林水産省の統計によると、耕作放棄地の面積は約42万haにのぼり、増加傾向が続いています。高齢化や後継者不在により農業を続けられなくなった土地が放置されるケースが多く、相続で取得した農地の扱いに悩む方も少なくありません。

農地は固定資産税が低く抑えられている一方、宅地に転用すると税額が大幅に上がります。しかし、農地のまま放置すれば管理コストや近隣への影響が発生し、転用すれば活用の選択肢が広がるというトレードオフがあります。「結局どちらが経済的に有利なのか」を試算するには、農地区分（一般農地・市街化区域農地・生産緑地等）ごとの課税方式の違いを理解する必要があり、個人で正確に比較するのは困難でした。

「農地の固定資産税 vs 転用後税額 比較ツール」の3つの特徴- 都道府県・面積・農地区分を選ぶだけ: 3項目を入力するだけで、農地としての固定資産税と宅地転用後の固定資産税を10年間の累計で比較表示します- 農地区分ごとの課税方式に対応: 一般農地・市街化区域農地・生産緑地など、区分によって異なる評価方法と税率の違いを自動で反映。複雑な税制を意識せずに比較できます- 転用コストも含めた総合比較: 固定資産税の差額だけでなく、農地転用にかかる許可申請費用や造成費用の概算も加味した総合的な比較が可能ですご利用方法- 農地価格AI 固定資産税比較ツール（https://nouchi.xyz/tools/tax-compare）にアクセス- 都道府県・農地面積・農地区分を入力- 農地保有と宅地転用の10年間の固定資産税比較と、転用コストを含めた総合試算を確認今後の展開

農地価格AIでは今後も、農地の売却・転用に関する情報格差の解消を目指し、農地所有者が適切な判断を下せるよう実用的なツールの開発・公開を進めてまいります。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business