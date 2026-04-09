「アウトドアだけでなく、食べ物もいっぱい！なんせイイ感じ♪ボクたちも行きます!!」おぎやはぎステージ登壇決定！10周年記念グッズも販売！FIELDSTYLE TOKYO 2026

名古屋テレビ放送株式会社

FIELDSTYLE実行委員会とメ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）は、2026年5月9日(土)、

10日(日)の2日間、東京ビッグサイトにて「FIELDSTYLE TOKYO 2026」を開催します。

「FIELDSTYLE」は、”アウトドア”と”ライフスタイル”に関する様々なジャンルの製品やサービスを体験・体感できる、暮らしと遊びの総合展示イベント。キャンプやアウトドアグッズはもちろん、キャンピングカーやSUVなどのモビリティ、植物、雑貨、ペット用品など暮らしを彩るブースが500以上集結します。

今回は、メ～テレ制作のアウトドアバラエティ「おぎやはぎのハピキャン」から、おぎやはぎの２人がスペシャルゲストとして、２日間「ハピキャンステーション」特設ステージに登場！豪華ゲストとともにイベントを盛り上げます。

また、FIELDSTYLE10周年で初の東京開催が実現した今回、限定のアニバーサリーグッズ展開が決定。アパレル、ボトル、フード、雑貨など、FIELDSTYLEらしい“暮らしと遊び”を体現するアイテムをラインナップしています。

おぎやはぎほか人気インフルエンサーによる豪華ステージ

番組開始以来、多くのファンに愛されてきたおぎやはぎ（小木博明・矢作兼）が、初めてFIELDSTYLEのステージに！ロケの裏話や、ここでしか聞けないキャンプ愛溢れるトークを展開します。さらにゲストとして、ゆってぃ夫妻、キャンプ界で絶大な人気を誇るインフルエンサー、トンりお夫妻、さーやん、YURIEらが登場します。

＜ステージ出演者・第１弾＞

●5/9(土)ステージ

おぎやはぎ、江崎ばもん、吉田勝次（洞窟探検家）、トンりお夫妻、さーやん、YURIE、その他スペシャルゲスト

●5/10(日)ステージ

おぎやはぎ、ゆってぃ夫妻、村田秀亮、タケト、吉田勝次、トンりお夫妻、さーやん、YURIE

※第２弾は近日公開！お楽しみに！

吉本キャンプ芸人ユニット「すだちCAMP」 限定POPUPストア

吉本興業所属のキャンプ好き芸人たちによるユニット「すだちCAMP（とろサーモン村田、天津木村、江崎ばもん）」が、ハピキャンストア内に期間限定POPUPをオープン。「すだちCAMPオリジナルTシャツ」を販売します。江崎ばもんは5/9（土）、一日店長として店頭に。グッズを購入して彼らのキャンプ旅を応援しよう！

10周年アニバーサリーグッズ

2007年にプロジェクトがスタートし、これまで愛知で計13回開催してきた「FIELDSTYLE」は、2026年に10周年のメモリアルイヤー。記念プロジェクトの一環として、オリジナルのアニバーサリーグッズ展開が決定。今回の「FIELDSTYLE TOKYO」を皮切りに、年間を通じて展開していきます。アパレル、ボトル、フード、雑貨など、FIELDSTYLEらしい“暮らしと遊び”を体現するアイテムをラインナップしています。

■FIELDSTYLE 10th ANNIVERSARY ボトル（REVOMAXコラボモデル）

グラウラーとしても使用可能な真空断熱ボトルブランド「REVOMAX（レボマックス）」とのコラボレーションモデル。FIELDSTYLEの10周年ロゴを落とし込んだ特別仕様で、アウトドアから日常まで幅広く活躍するアイテムです。20oz・12ozの2サイズ展開に加え、複数カラーをラインナップ予定。

＜イベント開催概要＞

■名 称：FIELDSTYLE TOKYO 2026

■会 期：2026年5月9日(土)～10日(日) 9:00～17:00

■場 所：東京ビッグサイト 西１～4ホール、南3ホール（東京都江東区有明3-11-1）

■主 催：FIELDSTYLE実行委員会、メ～テレ

■後 援：テレビ朝日、TOKYO MX、tvk、テレビ埼玉、チバテレ、J-WAVE

■公式HP：https://field-style.jp/(https://field-style.jp/)

■料 金：（前売）1日券 1,800円、2日通し券 2,800円（当日）1日券 2,300円

※小学生以下無料、ペット同伴可。 ローソンチケット／チケットぴあ／セブンチケット／イープラス／KKday で販売中

『おぎやはぎのハピキャン』メ～テレで毎週木曜 深夜０時２０分～放送中！

■最新話情報

クズ芸人・岡野陽一が“イケおじ″に大変身!?

「FIELDSTYLE TOKYO 2026」にも参加する人気YouTuber伊豆のぬし釣りから

カッコイイ大人のキャンプを学ぶ！4月9日(木)から６週にわたり放送します。

■ハピキャン公式YouTubeチャンネルでは過去の放送回をアーカイブ配信中！

●無料見逃し配信は⇒ https://happycamper.jp/tv_program/(https://happycamper.jp/tv_program/)

●過去のアーカイブ⇒ https://www.youtube.com/@happycamperjp(https://www.youtube.com/@happycamperjp)

＜アウトドアメディア ハピキャン＞

■公式サイト：https://happycamper.jp/(https://happycamper.jp/)