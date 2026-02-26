株式会社アントアント(所在地：京都府京都市、代表取締役：谷脇 とし子)は、自社開発のクラウド型CMS「ant2(アントツー)」において、AIがライティングを劇的に効率化する新機能「ゴーゴーAI」を2026年2月よりリリースいたします。

「ant2 CMS」はこれまで28,000ユーザー以上に利用され、そのOEM版は全国350社を超える企業に導入されている信頼の国産CMSです。今回のアップデートにより、Web制作の大きな課題であった「原稿作成」の自動化を強力に支援します。









●新機能『ゴーゴーAI』が原稿問題を解決します





「ゴーゴーAI」は、Webサイト制作・運用における最大の悩みである「原稿が出てこない」問題を解消し、作業を円滑に前に進めるためのAIライティングアシスタントです。編集画面から直接AIにリクエストを送るだけで、以下の4つの機能がクリエイティブな作業をサポートします。









1.30秒で原稿を自動生成

「〇〇の文章を考えて」とリクエストするだけで、バリエーション豊かな文章を瞬時に作成します。プロフェッショナル、カジュアル、丁寧といった「トーンの指定」や「文字数指定」にも対応し、ブランドイメージに最適なテキストを提案します。





簡単指示で文章を自動生成





2.ブログのタイトル・リライト支援

本文の作成だけでなく、ブログやお知らせのタイトルも「ゴーゴーAI」と相談可能です。ネタ切れを防ぐだけでなく、過去に作成した記事のリライトをする事もでき、コンテンツの鮮度を保ちます。





ブログ記事生成、リライトを支援





3.専門知識不要のメタタグ作成(SEO対策)

SEO対策に不可欠ながら設定が煩雑な「メタタグ(タイトル・ディスクリプション)」の作成を、「ゴーゴーAI」が手助けしてくれます。専門知識がなくても、検索エンジンに最適化されたメタタグ設定が行えます。





専門知識不要のメタタグ生成





4.多言語翻訳ページ

翻訳依頼にかかるコストと時間をゼロにします。「ゴーゴーAI」を活用することで、多言語ページもその場でスピーディーに作成することができ、グローバルな情報発信を強力に支援します。





多言語翻訳もおまかせ





機能詳細について、サービスサイト特設ページからもご確認いただけます。

URL： https://ant2.net/function/gogo-ai/









■株式会社アントアント

株式会社アントアントは、京都で自社開発のオリジナルCMS「ant2(アントツー)」を全国350社以上にOEMサービス提供を行っており、WEBサイト制作や、WEBシステム開発なども行っている会社です。

※CMSのユーザー数28,000件以上、OEMサービス導入数全国350社以上！

・本社 ： 京都市下京区貞安前之町589番地 TM四条寺町ビル 8階

・設立 ： 2007年4月1日

・資本金： 555万円

・URL ： https://ant2.net/ (ant2 CMS紹介サイト)

https://ant2oem.net/ (ant2 CMS OEMサービス紹介サイト)