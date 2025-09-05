「希土類磁石（レア・アースマグネット）」の需給動向、技術、今後の展望について解説する無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『希土類磁石（レア・アースマグネット） 需給の動向、技術、展望』と題したウェビナーを、2025年9月16日（火）に開催します。
電気自動車、風力タービン、家電製品、ロボット市場での採用が追い風となり、高性能希土類磁石の需要は伸び続けています。NdFeBやSmCoなどの希土類磁石は、磁気強度と減磁耐性が高いことから、電動モーター、エネルギー発生機、アクチュエータの各用途に不可欠な材料となっています。2025年には、供給制約が深刻化する中で希土類磁石の需要が世界全体で増加していることから、北米、欧州、アジアの各地に新たな希土類サプライチェーンが出現しています。希土類の供給体制発展は、分離・精製から磁石生産・リサイクルまでのバリューチェーン全体にわたって希土類技術に魅力的な成長機会を生み出しています。
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリスト Dr Jack Howleyが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『希土類磁石（レア・アースマグネット） 需給の動向、技術、展望』
（Trends, Technologies and Outlook for Rare Earth Magnet Supply and Demand）
開催日時： 2025年9月16日（火） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）
https://www.idtechex.com/ja/webinar/24076-22303-39006-30913-30707-12524-12450-12539-12450-12540-12473-12510-12464-12493-12483-12488-38656-32102-12398-21205-21521-12289-25216-34899-12289-23637-26395/704
当日カバーする内容（予定）
- 2025年の高性能希土類永久磁石材料とその需要の概要
- 世界のレアアース供給、課題、新興地域のサプライチェーン
- 希土類分離技術と希土類磁石製造技術の成長機会
- 希土類磁石製品の大規模市場や新興市場における需要と磁石の使用方法の主な動向
IDTechExは、関連する調査レポートを7月に発行しました。
『希土類磁石（レア・アースマグネット） 2026-2036年：技術、供給、市場、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/rare-earth-magnets/1112
希土類磁石（レア・アースマグネット）市場。電気自動車、ロボット、エネルギー、データセンター向けのネオジム（NdFeB）磁石とサマリウムコバルト（SmCo）磁石。希土類のサプライチェーン（採掘、精製、磁石生産など）。磁石の需給とリサイクルの市場予測。
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
