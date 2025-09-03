世界の中古車市場規模、成長見通し、収益予測：2031年までに15,903億米ドルへ拡大、年平均成長率8.30％を記録
世界の中古車市場は、2022年に7,759億米ドルと評価され、2031年までに15,903億米ドルに到達すると予測されています。2023年から2031年の予測期間にかけて、年平均成長率（CAGR）は8.30％と堅調な成長が期待されています。中古車市場は、新車価格の高騰や消費者行動の変化、さらには多様な販売チャネルの進化によって急速に拡大しており、自動車業界において不可欠なセグメントとしての地位を確立しつつあります。
中古車市場の定義と販売チャネルの進化
中古車とは、以前に使用された車両を再販売するものであり、販売経路は多岐にわたります。具体的には、フランチャイズディーラー、独立系カーディーラー、レンタカー会社、リースオフィス、オークション、そして個人間取引などが代表的です。近年では、オンラインプラットフォームの普及によって消費者が直接販売者とつながる機会が増加し、透明性や選択肢の拡大が市場の成長をさらに加速させています。
ミレニアル世代と中古車需要の拡大
中古車市場の成長を支える要因のひとつが、ミレニアル世代を中心とした消費者行動の変化です。若年層にとって新車の購入は高額であり、また維持費や保険料といったランニングコストも重荷となっています。そのため、価格が比較的手頃で即戦力となる中古車の需要が高まっています。さらに、カーシェアリングやライドシェアといったモビリティサービスの台頭も、中古車市場に二次的な影響を与え、低価格車両の流通を活発化させています。
技術革新とオンライン化による市場変革
中古車販売においてもデジタル化の影響は顕著です。オンラインプラットフォームを通じた取引は、従来の対面販売に比べてスピードと利便性を提供し、世界的に消費者の支持を獲得しています。特に、AIやビッグデータを活用した価格査定や車両履歴の透明化が進んでおり、消費者の信頼性を高めています。加えて、車両検査や保証サービスの充実が、オンライン購入に対する心理的障壁を軽減しています。
地域別市場動向
地域ごとに中古車市場の成長要因は異なります。
北米では、車両保有率の高さと短い買い替えサイクルにより、中古車市場が新車市場と同等の規模へ拡大しています。
欧州では、環境規制強化に伴い、低排出車やEVの中古市場が拡大しており、特に電気自動車のリセール市場が注目されています。
アジア太平洋地域では、新興国における自動車需要の増加と購買力の向上が市場を牽引しており、中国やインドは主要な成長ドライバーとして台頭しています。
中東・アフリカや南米においても、経済的理由から中古車の需要が高く、インフラ整備の進展とともに今後の成長余地が大きいと見られています。
課題と市場の制約要因
一方で、中古車市場には課題も存在します。品質や車両履歴の不透明性は依然として課題であり、詐欺やトラブルのリスクが消費者心理に影響を与えています。また、各国の規制や輸入制限、環境基準の違いがグローバル市場での流通に制約を与える可能性もあります。特に、電気自動車やハイブリッド車の中古市場は、バッテリー寿命や交換コストといった新たな課題に直面しています。
