タレントの佐藤栞里（35）が6日までに自身のインスタグラムを更新し、俳優の賀来賢人（36）との2ショットを披露した。

「TOKYO MERのクランクアップ以来約5年ぶりに、賀来さんにお会いできました」と書き出すと、自身と賀来がポーズを決めて並ぶショットをアップ。

同作で賀来はTOKYO MERの医系技官・音羽尚、佐藤は主人公の妹でNPOスタッフの喜多見涼香を演じており「音羽先生〜!…ではもちろんないけれど 賀来さんを前にすると やっぱりあのときの気持ちを思い出して少しだけ胸がぎゅっとなりました と、マネージャーさんも言っておりました 笑」と回顧。

「お会いできて本当によかった！とってもとってもうれしかった！賀来さんがプロデュースされた映画“NEVER AFTER DARK”のおしゃれすぎるアパレルもいただきました」とし、「どれもこれもお気に入りでこの日から毎日なにかしら身につけている 全身装備で映画館に行くんだ！ちょっとどきどきするけど頑張っていくんだ！」とつづった。

佐藤の投稿に、フォロワーからは「音羽先生と鈴香ちゃん！絶対くっついて欲しかったーーー！！」「わかるー！！！きっと、みんな同じ気持ち」「鈴香ちゃんと音羽先生！笑顔で再会できてよかった…！胸熱すぎる〜〜」「またこのツーショットが見れるなんてーありがたい」「お、お、音羽先生と涼香ちゃんだーーーー！！！大好きなおふたりの2ショットが見られて最高です 夢みたいです」といった反響が寄せられている。