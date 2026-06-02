敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数3安打と活躍した。5月15日（同16日）以降は打率4割超えで、米国ファンの注目を集めている。

大谷は3回の第2打席、左中間へ二塁打。5回の第3打席は中前に弾き返した。

ドジャース公式ブログ「ドジャーインサイダー」は、この時点でXを更新。「5月15日以降、ショウヘイ・オオタニは打率.400（60打数24安打）。この期間中の16試合でマルチ安打が8試合」と驚異のデータを紹介した。

さらに第5打席でも内野安打を放ち、5月15日以降は61打数25安打の打率.410に。X上の米国ファンからは様々な声が上がった。

「GOAT（史上最高）が帰ってきた」

「オオタニに文句つける者どもは、これにはダンマリ」

「そうなんだよ」

「50％の試合でマルチ安打…凄すぎる」

「本塁打を打ってくれるのを願うのみ」

大谷の今季打率は.289に上昇。チームは1-4で敗れた。



（THE ANSWER編集部）