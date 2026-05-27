俳優キム・スヒョン側が、未成年交際疑惑を提起した「カロセロ研究所」のキム・セウィ代表の拘束を受け、コメントを発表した。

キム・スヒョンの所属事務所ゴールドメダリストは27日、公式コメントを通じて、「キム・スヒョンと当社がカロセロ研究所のキム・セウィ氏を相手取り提起した複数の告訴・告発事件に関連し、次の通りお知らせする」とし、「捜査の結果、カロセロ研究所側がキム・スヒョンに対して提起した各種疑惑と証拠は事実ではないことが確認された」と明らかにした。

続けて、「特に記者会見を通じて公開した故人のカカオトークのやり取りは、キム・スヒョンとは無関係な第三者との会話を偽造・改ざんしたものと判明した」とし、「故人の音声も人工知能（AI）技術を利用して生成された偽造音声だったことが確認された」と伝えた。

所属事務所は、「これにより、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律違反（虚偽事実摘示による名誉毀損）、ストーキング犯罪の処罰等に関する特例法違反、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反（カメラ等を利用した撮影物頒布等および撮影物利用強要）、脅迫などの容疑と事案の重大性が認められたとして、裁判所はキム・セウィ氏に対する拘束令状を発付した」とし、「客観的証拠に基づき真実を明らかにしてくださった捜査機関の努力に深く感謝する」と述べた。

ソウル中央地裁の夫東植（プ・ドンシク）令状専担部長判事は26日、キム・セウィ代表に対する拘束前被疑者尋問（令状実質審査）を行った後、「証拠隠滅および逃亡のおそれがある」として拘束令状を発付した。

キム代表は、キム・スヒョンが未成年だった故キム・セロンさんと交際していたことや、キム・セロンさん死亡の直接的な原因がキム・スヒョン側による債務返済圧力だったという虚偽事実を、ユーチューブなどを通じて流布した疑いを受けている。また、この過程でAIを活用してキム・セロンさんの音声を捏造した疑いも受けている。キム代表はこれに先立ち、裁判所に出廷する際、「拘束令状は明らかな虚偽だらけだ」と主張していた。

所属事務所は、「キム・スヒョンは1年前の記者会見で『信じてほしいとは言いません。必ず証明します』と約束した。この1年は、ただその約束を守るための時間だった」とし、「ついに法が定めた手続きと徹底した捜査を通じて真実を証明することになった」と強調した。

その上で、「これまでキム・スヒョンを信じて待ってくださったすべての方々に深く感謝する」と付け加えた。