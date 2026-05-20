たまごっち、256さい以上で“死亡”した場合に不具合確認で謝罪「長い時間をかけ、愛情をもって大切に育てていただいたにもかかわらず…」Tamagotchi Paradise
たまごっちの公式サイトが20日更新され、Tamagotchi Paradiseで不具合を確認したとして謝罪した。
【画像】このキャラ知らない！『たまごっち』ピルクル400のコラボパッケージ全種類
サイトでは「Tamagotchi Paradiseにおいて、30さい以上まで成長したたまごっちが死亡した際には『大往生』の特別な演出、『ほしをみる』画面での特別な表示、育成中のたまごっちが瀕死の場合、一度だけ助けてくれる演出が発生します」と説明した。
続けて「しかしながら、256さい以上の特定の年齢帯まで成長したたまごっちが死亡した場合に、1.年齢が正常に表示されない 2.「ほしをみる」画面での特別な表示がされない 3.育成中のたまごっちが瀕死の場合、一度だけ助けてくれる演出が発生しない という不具合が発生することを確認いたしました」と伝えた。
1.の不具合が発生する特定の年齢帯は256さいからで、2、3の不具合が発生する特定の年齢帯は、256さい〜285さい、512さい〜541さい、768さい〜797さいだとしている。
サイトでは「長い時間をかけ、愛情をもって大切に育てていただいたにもかかわらず、このような不具合によりご期待を損ねる結果となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「なお、本不具合につきましては、交換対応の予定はございません。お客様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますことに、重ねて深くお詫び申し上げます」と理解を求めた。
サイトでは、画像もつけて不具合となる状況について説明している。
【画像】このキャラ知らない！『たまごっち』ピルクル400のコラボパッケージ全種類
サイトでは「Tamagotchi Paradiseにおいて、30さい以上まで成長したたまごっちが死亡した際には『大往生』の特別な演出、『ほしをみる』画面での特別な表示、育成中のたまごっちが瀕死の場合、一度だけ助けてくれる演出が発生します」と説明した。
続けて「しかしながら、256さい以上の特定の年齢帯まで成長したたまごっちが死亡した場合に、1.年齢が正常に表示されない 2.「ほしをみる」画面での特別な表示がされない 3.育成中のたまごっちが瀕死の場合、一度だけ助けてくれる演出が発生しない という不具合が発生することを確認いたしました」と伝えた。
サイトでは「長い時間をかけ、愛情をもって大切に育てていただいたにもかかわらず、このような不具合によりご期待を損ねる結果となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「なお、本不具合につきましては、交換対応の予定はございません。お客様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますことに、重ねて深くお詫び申し上げます」と理解を求めた。
サイトでは、画像もつけて不具合となる状況について説明している。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優