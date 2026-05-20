大好きなパパが4日間ぶりに帰ってきた時のわんちゃんの光景が、83万再生を超える反響を呼ぶことに。パパがお出かけする時には寂しそうな表情で見送っていたわんちゃん。しかし、帰宅したパパを見た瞬間、予想外の反応を始めて…？

4日ぶりにパパと再会したわんちゃんの光景には、「怒ったフリする彼女みたい」「声は怒ってるけど顔は喜んでるｗ」とコメントが寄せられることとなりました。

【動画：4日間、家を留守にした結果→帰宅後に犬が『文句』を言ってきて…まるで『彼女のような光景』】

お出かけするパパをお見送り

YouTubeチャンネル『古民家暮らしのまろとぷち』に投稿されたのは、パパと4日ぶりに再会したわんちゃんの光景。

ある日、ボーダーコリーのまろ君のパパは、4日間お家を開けることになったそう。家を出る直前、パパがまろ君に「行ってきます」の挨拶をすると、まろ君はパパがしばらくお家に戻ってこないのが分かっているのか、寂しそうな表情を見せていたといいます。

お別れの挨拶をすませたパパが車へ向かうと、窓に前足をかけてその後ろ姿を静かに見送るまろ君。その健気な姿に、なんだかこちらまでしんみりしてしまいます。

4日ぶりにパパが帰ってきたら…

それから4日間、パパがいない日々を過ごしたまろ君。そして、とうとうパパが帰ってくる日がやってきました。ママがまろ君にパパが帰ってきたことを知らせると…まろ君は大喜びで窓の前でパパが帰ってくるのを待ち構えていたそう。パパの姿が見えた瞬間、嬉しさが爆発してしまったのか、お家の中を駆け出したといいます。

パパがお家の中へ入ってくると、まろ君は喜びをかみしめるように、パパのお顔をじっと見つめていたといいます。

ツンデレ彼女のような反応が可愛すぎる！

そんな嬉しさいっぱいのまろ君ですが、しばらくすると予想外の反応を見せ始めたそう。パパがお家へ入って一息つくと…なんと、まろ君は「うう～！」とパパに怒り始めたのだとか！

パパが帰ってきた安心感と、パパと会えなかった寂しさがあふれ出してしまったのでしょうか？その光景はまるで、嬉しさを素直に伝えられないツンデレ彼女のよう。さまざまな気持ちがひしめき合うまろ君の姿にほっこりしてしまいます。

そんなツンデレ彼女のようなまろ君の光景には、温かいコメントがいくつも寄せられることに。「めちゃくちゃ愛されてますね」「文句が止まらないｗ」「パパを見る目力が凄いｗ」と、たくさんの感想が送られることとなったのでした。

YouTubeチャンネル『古民家暮らしのまろとぷち』では、そんな感情表現豊かなボーダーコリーのまろ君と、元気いっぱいなチワワのぷち君の日々の出来事が綴られていますよ。

まろ君、ぷち君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「古民家暮らしのまろとぷち」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。