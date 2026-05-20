「普通に命が危なそう」男の娘VTuber、「配信活動が困難」な理由に心配の声。「即福祉につながるべき」
男の娘VTuber天色こなたさんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。「配信活動が困難」になっている理由を説明したところ、驚きや心配の声が寄せられています。
【写真】男の娘VTuberの「配信活動が困難」になっている理由
X上では「これは凄まじい…」「想像以上にヤバくて草」「事件性を心配するレベル」「即福祉につながるべき」「普通に命が危なそう」「ご無事でありますように」など、驚きと心配の声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】男の娘VTuberの「配信活動が困難」になっている理由
「事件性を心配するレベル」天色さんは「【大切なお知らせ】ネガティブな話はしたくないのですが画像の通り家族の荒れ具合が凄く配信活動が困難になっています…」と説明し、1枚の写真を投稿。家具が倒れ、床一面に黒い破片が散乱しています。とても配信できる状況とは思えません。また、天色さんは「対策としては引越しを検討している状態です。引越しをする期間として配信をお休みさせてください」と、一時的に活動を休止することも発表しました。
「私の活動が原因ではありません」一部から憶測や誹謗（ひぼう）中傷が寄せられたことを受け、天色さんは投稿を更新。「配信活動とこの件は一切関係ありません。問題は母と弟の間で起きているもので、私の活動が原因ではありません」と明言しました。続けて「憶測や関係ない攻撃は控えていただけると助かります。よろしくお願いします」と注意を促しています。
(文:堀井 ユウ)