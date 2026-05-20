東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7107　高値0.7177　安値0.7080

0.7260　ハイブレイク
0.7218　抵抗2
0.7163　抵抗1
0.7121　ピボット
0.7066　支持1
0.7024　支持2
0.6969　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5836　高値0.5879　安値0.5818

0.5932　ハイブレイク
0.5905　抵抗2
0.5871　抵抗1
0.5844　ピボット
0.5810　支持1
0.5783　支持2
0.5749　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3745　高値1.3774　安値1.3736

1.3805　ハイブレイク
1.3790　抵抗2
1.3767　抵抗1
1.3752　ピボット
1.3729　支持1
1.3714　支持2
1.3691　ローブレイク