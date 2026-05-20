東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7107 高値0.7177 安値0.7080
0.7260 ハイブレイク
0.7218 抵抗2
0.7163 抵抗1
0.7121 ピボット
0.7066 支持1
0.7024 支持2
0.6969 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5836 高値0.5879 安値0.5818
0.5932 ハイブレイク
0.5905 抵抗2
0.5871 抵抗1
0.5844 ピボット
0.5810 支持1
0.5783 支持2
0.5749 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3745 高値1.3774 安値1.3736
1.3805 ハイブレイク
1.3790 抵抗2
1.3767 抵抗1
1.3752 ピボット
1.3729 支持1
1.3714 支持2
1.3691 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7107 高値0.7177 安値0.7080
0.7260 ハイブレイク
0.7218 抵抗2
0.7163 抵抗1
0.7121 ピボット
0.7066 支持1
0.7024 支持2
0.6969 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5836 高値0.5879 安値0.5818
0.5932 ハイブレイク
0.5905 抵抗2
0.5871 抵抗1
0.5844 ピボット
0.5810 支持1
0.5783 支持2
0.5749 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3745 高値1.3774 安値1.3736
1.3805 ハイブレイク
1.3790 抵抗2
1.3767 抵抗1
1.3752 ピボット
1.3729 支持1
1.3714 支持2
1.3691 ローブレイク