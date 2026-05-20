１９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝１０７．７７ドル（－０．８９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５１１．２ドル（－４６．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７４８２．８セント（－２２４．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６６７．２５セント（＋２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７５．２５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２０９．５０セント（－３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
４０６．１８（＋０．４１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝１０７．７７ドル（－０．８９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５１１．２ドル（－４６．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７４８２．８セント（－２２４．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６６７．２５セント（＋２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７５．２５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２０９．５０セント（－３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
４０６．１８（＋０．４１）
出所：MINKABU PRESS