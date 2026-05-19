あのちゃん、「ベッキーの次に嫌いな芸能人」を実名告白！意外な名前に共演者驚き

5月18日（月）深夜に放送された『あのちゃんねる』では、あのの口から爆弾発言が飛び出す場面があった。

【映像】あのちゃん、「ベッキーの次の嫌いな芸能人」を実名告白！意外な名前に共演者驚き

この日は、「あのサッカー部」第2弾を放送。JO1とINIのサッカー好きなメンバー12名で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」をゲストに迎え、さまざまなサッカー対決が繰り広げられた。

最初におこなわれた「ボレーシュート対決」は、センタリングを上げる人がお題を引き、キックする前に出題。シュートを打つ人は瞬時にそのお題に答え、さらにゴールも決めなければならないという過酷なルールのゲームだ。

トップバーッターの“あのチーム”は、まずオズワルド・伊藤俊介がセンタリングを上げ、あのがシュートを打つことに。そこで伊藤が引いたお題は「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」という質問だった。

答えるのが難しい難問をいきなりぶつけられたあのは、一瞬戸惑いながらも「鈴木紗理奈！」と叫び、必死に足を伸ばした。しかし、伊藤のパスが乱れてしまい、シュートを打つことができない。

意外すぎる名前に一同が驚きに包まれるなか、あのは「蹴れないよ！強いって！」と伊藤にクレームを入れ、伊藤も「（あのが）誰を言うのか気になりすぎて（笑）」と自らのミスを認めた。

その後、あのチームの再挑戦が認められると、元サッカー日本代表・本並健治の絶妙なセンタリングを受け、あのが再び「鈴木紗理奈！」と叫びながらボレー。今度は見事ゴールに突き刺した。

◆JO1＆INIメンバーへの“格差質問”にあのが猛抗議！

続いて挑戦したJO1チームからは、佐藤景瑚がセンタリングを、與那城奨がシュートを担当。佐藤が引き当てたお題は、先ほどのあのへの質問とは打って変わって「将来何になりたい？」という超イージーな質問だった。

簡単に答えられるチャンス問題と思われたが、肝心のセンタリングがズレてしまい、まさかの失敗に終わる。

しかし、シュートの成否以上にあのチームの面々が引っかかったのが、チームによってあまりにも質問の難易度が違うことだった。

「質問がおかしい」とあのが不満を漏らすと、実況の柳下圭佑アナウンサーは「質問内容も人によって異なってきますけれども」と苦し紛れにまとめようとする。これにはすかさず伊藤が「そんなまとめ方じゃ納得できないよ！」と鋭くツッコんでいた。