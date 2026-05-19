年収200万円で金融資産1億2500万円「リスク資産は半減することも覚悟」60歳・派遣男性の資産管理
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、神奈川県在住60歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。
年齢性別：60歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：神奈川県
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
雇用形態：派遣・契約社員
年収：200万円
現預金：9000万円
リスク資産：3500万円
定期預金の利用状況は、「ソニー銀行の定期預金半年ものに500万円（参考金利0.45％）、SBI新生銀行の定期預金1年ものに800万円（スタートアップ円定期預金の場合の参考金利0.85％）、楽天銀行の定期預金1年ものに500万円（参考金利0.40％）」の計1800万円（全て2026年4月時点の参考金利）。
今ある預貯金については主に「老後に、安心安全そして快適に暮らす」ために使うつもりだそうで、特に定期預金は「リスク商品に比べると金利は高くないが、安心資産として持っています。万一のときは、（利息は減るものの）即時解約で現金化できるので」心強いと話します。
現在の資産配分は「現預金7割、リスク資産3割。リスク資産は、最悪の場合は価値が半減することも覚悟すると、全体の半分以上は元本保証のものにしておきたい」と考えを述べます。
実際に現預金が多めに手元にあることで「おととし、病気で入院したときは助かりました。また相場の動きを余裕をもって見ることができます」とクラッキーさん。
今後の資産運用について、「投資と預貯金のバランスは今程度で適切だと考えています。相場の動きやニュースなどに適度に関心を持ち続けることができるので」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：クラッキーさん
年齢性別：60歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：神奈川県
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
雇用形態：派遣・契約社員
年収：200万円
現預金：9000万円
リスク資産：3500万円
1800万円を定期預金へ「金利は高くないが、安心資産」現預金については、「普通預金と定期預金に分けて管理。定期預金は複数の銀行の金利を見比べて、適宜分散」しているというクラッキーさん。
今ある預貯金については主に「老後に、安心安全そして快適に暮らす」ために使うつもりだそうで、特に定期預金は「リスク商品に比べると金利は高くないが、安心資産として持っています。万一のときは、（利息は減るものの）即時解約で現金化できるので」心強いと話します。
「半分以上は元本保証のものにしておきたい」手元に現預金はいくらあると安心か、との問いには「すぐ使える金額として1000万円程度。1〜2年程度は、無収入でも生活できること」を前提として考えているそう。
現在の資産配分は「現預金7割、リスク資産3割。リスク資産は、最悪の場合は価値が半減することも覚悟すると、全体の半分以上は元本保証のものにしておきたい」と考えを述べます。
実際に現預金が多めに手元にあることで「おととし、病気で入院したときは助かりました。また相場の動きを余裕をもって見ることができます」とクラッキーさん。
今後の資産運用について、「投資と預貯金のバランスは今程度で適切だと考えています。相場の動きやニュースなどに適度に関心を持ち続けることができるので」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)